Панайотис Рецос
№3
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 авг. 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе