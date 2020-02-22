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Лента
Матч-центр
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Панайотис Рецос
№3
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 авг. 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Брайтон & Хов
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе