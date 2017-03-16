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Матч-центр
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Георгиос Мантатис
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
16.03.2017
16 марта 2017
чт
21:00
Бешикташ
4 : 1
Олимпиакос
16.03.2017
16 марта 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 56'
Бешикташ
4
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 56'
9.03.2017
9 марта 2017
чт
23:05
Олимпиакос
1 : 1
Бешикташ
9.03.2017
9 марта 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
19:00
минуты: 81' - 90'
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
минуты: 81' - 90'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 71' - 90'
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
минуты: 71' - 90'