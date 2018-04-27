Антони Месонньяль
№42
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.04.2018 27 апр. 2018 пт 21:45
Монпелье
0 : 1
Сент-Этьен
27.04.2018 27 апр. 2018 пт 21:45
был в запасе
Монпелье
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 17:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
был в запасе
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
Генгам
2 : 1
Сент-Этьен
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:50
был в запасе
Генгам
2
Сент-Этьен
1
был в запасе