Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Антони Месонньяль
№42
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
Монпелье
0 : 1
Сент-Этьен
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
21:45
был в запасе
Монпелье
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Кан
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Кан
1
был в запасе
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Метц
3 : 0
Сент-Этьен
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
был в запасе
Метц
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 0
Тулуза
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
0
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Генгам
2 : 1
Сент-Этьен
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
был в запасе
Генгам
2
Сент-Этьен
1
был в запасе