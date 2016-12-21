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Пьеррик Фито
№17
Полузащитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Нант
1 : 0
Монпелье
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Нант
1
Монпелье
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Монпелье
4 : 0
Бордо
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
4
Бордо
0
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Лилль
2 : 1
Монпелье
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
19:00
Монпелье
3 : 0
ПСЖ
3.12.2016
3 дек. 2016
сб
19:00
был в запасе
Монпелье
3
ПСЖ
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе