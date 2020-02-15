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Матч-центр
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Юлиус Каде
№26
Полузащитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 мая 1999 (21) год
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Байер
3
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Боруссия
0
был в запасе