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Марко Янкович
№95
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Черногория
Дата рождения
9 июля 1995 (24) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
3
был в запасе
20.01.2020
20 янв. 2020
пн
22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
20.01.2020
20 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Аталанта
1
СПАЛ
2
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
1
СПАЛ
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
90'
90'
90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Рома
3
СПАЛ
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Интер
2
СПАЛ
1
минуты: 82' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
СПАЛ
1
Дженоа
1
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
СПАЛ
1
Парма
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 72' - 90'
Ювентус
2
СПАЛ
0
минуты: 72' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
СПАЛ
1
Лечче
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 0
СПАЛ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
СПАЛ
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
СПАЛ
2 : 1
Лацио
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
СПАЛ
2
Лацио
1
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
был в запасе
Болонья
1
СПАЛ
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
СПАЛ
2 : 3
Аталанта
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
СПАЛ
2
Аталанта
3
был в запасе