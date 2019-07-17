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Лента
Матч-центр
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Якуб Голубек
№14
Полузащитник
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Команда
Жилина
Гражданство
Словакия
Дата рождения
12 янв. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
17.07.2019
17 июля 2019
ср
21:00
Пяст
1 : 2
БАТЭ
17.07.2019
17 июля 2019
ср
21:00
был в запасе
Пяст
1
БАТЭ
2
был в запасе
10.07.2019
10 июля 2019
ср
20:00
БАТЭ
1 : 1
Пяст
10.07.2019
10 июля 2019
ср
20:00
был в запасе
БАТЭ
1
Пяст
1
был в запасе