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Филип Райчевич
№13
Нападающий
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Команда
Виченца
Гражданство
Черногория
Дата рождения
2 июля 1993 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
ОФК Титоград
0 : 0
ЦСКА
16.07.2019
16 июля 2019
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
ОФК Титоград
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90'
9.07.2019
9 июля 2019
вт
20:30
ЦСКА
4 : 0
ОФК Титоград
9.07.2019
9 июля 2019
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
4
ОФК Титоград
0
минуты: 1' - 90'