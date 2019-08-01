Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Маттиас Кяйт
№93
Нападающий
Подписаться
Команда
Фулхэм
Гражданство
Эстония
Дата рождения
29 июня 1998 (21) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
Мальме
3 : 2
Домжале
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мальме
3
Домжале
2
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
Домжале
2 : 2
Мальме
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Домжале
2
Мальме
2
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Домжале
1 : 0
Бальцан
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Домжале
1
Бальцан
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
Бальцан
3 : 4
Домжале
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
был в запасе
Бальцан
3
Домжале
4
был в запасе