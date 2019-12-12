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Матео Сушич
№16
Защитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
18 нояб. 1990 (29) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Лацио
1 : 0
ЧФР Клуж
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 73' - 90'
Лацио
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 73' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Ренн
0 : 1
ЧФР Клуж
17'
17'
17'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ЧФР Клуж
2 : 1
Лацио
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
ЧФР Клуж
2
Лацио
1
был в запасе