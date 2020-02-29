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Наяир Тикнизян
№71
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 мая 1999 (21) год
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
ЦСКА
1 : 1
Урал
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
14:00
был в запасе
ЦСКА
1
Урал
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
16:30
был в запасе
Краснодар
1
ЦСКА
1
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Динамо
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
1
Ростов
3
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Урал
0
ЦСКА
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
3
Краснодар
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Тамбов
0
ЦСКА
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
ЦСКА
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 89' - 90'
ЦСКА
3
Ахмат
0
минуты: 89' - 90'
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
был в запасе
Спартак
2
ЦСКА
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Сочи
0
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Локомотив
0
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
2
Оренбург
1
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе