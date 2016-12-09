Симоне Капуто
№31
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
9.12.2016 9 дек. 2016 пт 14:30
Сассуоло
0 : 2
Генк
9.12.2016 9 дек. 2016 пт 14:30
минуты: 1' - 74'
Сассуоло
0
Генк
2
минуты: 1' - 74'
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 21:00
Сассуоло
2 : 2
Рапид
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Сассуоло
2
Рапид
2
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Генк
3 : 1
Сассуоло
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 79' - 90'
Генк
3
Сассуоло
1
минуты: 79' - 90'