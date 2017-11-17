Райан Суиси
№38
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 21:00
Лилль
3 : 1
Сент-Этьен
17.11.2017 17 нояб. 2017 пт 21:00
был в запасе
Лилль
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 16:00
Труа
2 : 1
Сент-Этьен
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Труа
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
5.08.2017 5 авг. 2017 сб 21:00
Сент-Этьен
1 : 0
Ницца
5.08.2017 5 авг. 2017 сб 21:00
минуты: 79' - 90'
Сент-Этьен
1
Ницца
0
минуты: 79' - 90'