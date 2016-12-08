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Матч-центр
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Артур Жорже
№44
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
был в запасе
Брага
2
Шахтер
4
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Гент
2 : 2
Брага
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 65' - 90'
Гент
2
Брага
2
минуты: 65' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
Коньяспор
1 : 1
Брага
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
1
Брага
1
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Брага
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Брага
0
минуты: 1' - 90'