Роман Гусейнов
№21
Полузащитник
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
26 дек. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 20:00
Динамо
3 : 0
Габала
1.08.2019 1 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Динамо
3
Габала
0
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:00
Габала
0 : 2
Динамо
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:00
был в запасе
Габала
0
Динамо
2
был в запасе