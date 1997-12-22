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Лента
Матч-центр
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Роман Гусейнов
№21
Полузащитник
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
26 дек. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
Динамо
3 : 0
Габала
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Динамо
3
Габала
0
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:00
Габала
0 : 2
Динамо
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:00
был в запасе
Габала
0
Динамо
2
был в запасе