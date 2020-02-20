Андраж Шпорар
№90
Нападающий
Подписаться
Команда
Спортинг
Гражданство
Словения
Дата рождения
27 февр. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
44'
44'
44'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
44'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90'