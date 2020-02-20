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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андраж Шпорар
№90
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Словения
Дата рождения
27 февр. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
44'
44'
44'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
44'
минуты: 1' - 90'
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90'