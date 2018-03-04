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Дмитрий Лесников
№21
Нападающий
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
Волгарь
0 : 2
Химки
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:30
минуты: 85' - 90'
Волгарь
0
Химки
2
минуты: 85' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
был в запасе
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
Химки
0 : 1
Волгарь
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
был в запасе
Химки
0
Волгарь
1
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
Томь
2 : 1
Волгарь
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
15:00
минуты: 88' - 90'
Томь
2
Волгарь
1
минуты: 88' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Крылья Советов
1 : 0
Волгарь
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Волгарь
0
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
Волгарь
2 : 1
Нижний Новгород
30.07.2017
30 июля 2017
вс
18:00
был в запасе
Волгарь
2
Нижний Новгород
1
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
0 : 0
Факел
8.07.2017
8 июля 2017
сб
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Факел
0
был в запасе