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Ивица Губерац
№88
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Словения
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 81' - 90'
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 81' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Химки
1
Спартак-2
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
Луч
2 : 0
Химки
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 66'
Луч
2
Химки
0
минуты: 1' - 66'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
Химки
2 : 0
Спартак-Нальчик
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Химки
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
Химки
0 : 0
Динамо
12.10.2016
12 окт. 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
Волгарь
1 : 1
Химки
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
Балтика
0 : 0
Химки
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
минуты: 58' - 90'
Балтика
0
Химки
0
минуты: 58' - 90'