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Лента
Матч-центр
Моя команда
Франко Серви
№22
Нападающий
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Команда
Бенфика
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 мая 1994 (26) лет
Рост
180
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'