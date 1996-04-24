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Лента
Матч-центр
Моя команда
Иван Фиолич
№20
Нападающий
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Команда
Генк
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
29 апр. 1996 (24) года
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
Славия
0 : 0
Генк
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Славия
0
Генк
0
минуты: 1' - 90'