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Лента
Матч-центр
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Якуб Червински
№4
Защитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
6 авг. 1991 (28) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Рига
2 : 1
Пяст
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рига
2
Пяст
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Пяст
3 : 2
Рига
66'
66'
66'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
66'
минуты: 1' - 90'
Пяст
3
Рига
2
минуты: 1' - 90'