Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жан-Филипп Матета
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Майнц
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 июня 1997 (22) года
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Хоффенхайм
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Майнц
0
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 46'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
минуты: 1' - 82'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 1' - 82'
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
Майнц
0 : 5
РБ Лейпциг
24.05.2020
24 мая 2020
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Майнц
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 46' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Вольфсбург
4 : 0
Майнц
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Вольфсбург
4
Майнц
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Майнц
0
Шальке-04
0
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Герта
1 : 3
Майнц
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Герта
1
Майнц
3
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 3
Бавария
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Майнц
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
82'
82'
82'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
82'
минуты: 1' - 90'
Майнц
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Байер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Байер
1
был в запасе
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
81'
81'
81'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
20:30
81'
был в запасе
Вердер
0
Майнц
5
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Майнц
0 : 4
Боруссия
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
4
был в запасе