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Арно Норден
№31
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 июня 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Ним
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сент-Этьен
0 : 2
Нант
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Нант
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Страсбур
2 : 1
Сент-Этьен
67'
67'
67'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Ренн
2 : 1
Сент-Этьен
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Нант
2 : 3
Сент-Этьен
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Нант
2
Сент-Этьен
3
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Монако
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Амьен
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 0
Лион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Лион
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
61'
61'
61'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Метц
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
34'
34'
34'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
34'
минуты: 1' - 90'
Анжер
4
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
Сент-Этьен
2 : 2
Тулуза
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Тулуза
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Сент-Этьен
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
Лилль
3 : 0
Сент-Этьен
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 72'
Лилль
3
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 72'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 75' - 90'
Сент-Этьен
1
Брест
1
минуты: 75' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Дижон
1 : 2
Сент-Этьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Дижон
1
Сент-Этьен
2
был в запасе