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Мохамед Мара
№21
Нападающий
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Команда
Лорьян
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
19:00
Сент-Этьен
4 : 0
Лорьян
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
19:00
минуты: 51' - 90'
Сент-Этьен
4
Лорьян
0
минуты: 51' - 90'
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
Лорьян
1 : 1
Тулуза
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Лорьян
1
Тулуза
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Монако
4 : 0
Лорьян
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Монако
4
Лорьян
0
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Лорьян
3 : 1
Генгам
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 90' - 90'
Лорьян
3
Генгам
1
минуты: 90' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
22:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
54'
54'
54'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
2 : 2
Монпелье
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 45'
Лорьян
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 45'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Дижон
1 : 0
Лорьян
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Лорьян
1 : 2
Нант
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
1
Нант
2
минуты: 1' - 90'
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
18:00
Ницца
2 : 1
Лорьян
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90'