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Томмазо Куккьетти
№90
Вратарь
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Торино
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Дженоа
2
Торино
1
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Торино
0 : 5
Наполи
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Торино
0
Наполи
5
был в запасе
6.05.2017
6 мая 2017
сб
21:45
Ювентус
1 : 1
Торино
6.05.2017
6 мая 2017
сб
21:45
был в запасе
Ювентус
1
Торино
1
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:45
Торино
1 : 1
Сампдория
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:45
был в запасе
Торино
1
Сампдория
1
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Кьево
1 : 3
Торино
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Торино
3
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Торино
1 : 1
Кротоне
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Торино
1
Кротоне
1
был в запасе
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
16:00
Кальяри
2 : 3
Торино
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
2
Торино
3
был в запасе
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
13:30
Торино
2 : 2
Удинезе
2.04.2017
2 апр. 2017
вс
13:30
был в запасе
Торино
2
Удинезе
2
был в запасе
18.03.2017
18 марта 2017
сб
20:00
Торино
2 : 2
Интер
18.03.2017
18 марта 2017
сб
20:00
был в запасе
Торино
2
Интер
2
был в запасе
13.03.2017
13 марта 2017
пн
22:45
Лацио
3 : 1
Торино
13.03.2017
13 марта 2017
пн
22:45
был в запасе
Лацио
3
Торино
1
был в запасе
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
Торино
3 : 1
Палермо
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Торино
3
Палермо
1
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
20:00
Рома
4 : 1
Торино
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
20:00
был в запасе
Рома
4
Торино
1
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Торино
5 : 3
Пескара
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Торино
5
Пескара
3
был в запасе
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Торино
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
1
Торино
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:30
Торино
1 : 1
Аталанта
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:30
был в запасе
Торино
1
Аталанта
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Болонья
2 : 0
Торино
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Торино
0
был в запасе
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Торино
2 : 2
Милан
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
был в запасе
Торино
2
Милан
2
был в запасе
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
0 : 0
Торино
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Торино
0
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Торино
1 : 0
Дженоа
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Торино
1
Дженоа
0
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
Наполи
5 : 3
Торино
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Наполи
5
Торино
3
был в запасе
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