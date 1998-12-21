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Феликс Гетце
№4
Нападающий
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 дек. 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
9.03.2019
9 марта 2019
сб
17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Аугсбург
9.03.2019
9 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
0
Аугсбург
0
был в запасе
1.03.2019
1 марта 2019
пт
22:30
Аугсбург
2 : 1
Боруссия
1.03.2019
1 марта 2019
пт
22:30
минуты: 89' - 90'
Аугсбург
2
Боруссия
1
минуты: 89' - 90'
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:30
Фрайбург
5 : 1
Аугсбург
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Фрайбург
5
Аугсбург
1
был в запасе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
Аугсбург
2 : 3
Бавария
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Аугсбург
2
Бавария
3
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Аугсбург
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Аугсбург
0
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Аугсбург
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:30
был в запасе
Хоффенхайм
2
Аугсбург
1
был в запасе
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
17:30
Аугсбург
2 : 2
Нюрнберг
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Нюрнберг
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 2
Аугсбург
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Аугсбург
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Аугсбург
0 : 0
РБ Лейпциг
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
0
РБ Лейпциг
0
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
Боруссия
4 : 3
Аугсбург
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 64' - 90'
Боруссия
4
Аугсбург
3
минуты: 64' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Аугсбург
4 : 1
Фрайбург
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Аугсбург
4
Фрайбург
1
был в запасе
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
Бавария
1 : 1
Аугсбург
87'
87'
87'
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
21:30
87'
был в запасе
Бавария
1
Аугсбург
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
Аугсбург
2 : 3
Вердер
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
2
Вердер
3
был в запасе
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Аугсбург
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Майнц
2
Аугсбург
1
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Боруссия
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 75' - 90'
Аугсбург
1
Боруссия
1
минуты: 75' - 90'
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Фортуна
1 : 2
Аугсбург
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Фортуна
1
Аугсбург
2
был в запасе