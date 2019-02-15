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Маркель Арейтио
№30
Вратарь
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 сент. 1996 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
Эйбар
2 : 2
Хетафе
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
23:00
был в запасе
Эйбар
2
Хетафе
2
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:30
Севилья
2 : 2
Эйбар
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:30
был в запасе
Севилья
2
Эйбар
2
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
15:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:45
Эйбар
1 : 1
Валенсия
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
22:45
был в запасе
Эйбар
1
Валенсия
1
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
14:00
Эйбар
4 : 4
Леванте
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Эйбар
4
Леванте
4
был в запасе
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Эйбар
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Эйбар
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
15:00
Эйбар
3 : 0
Реал
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
15:00
был в запасе
Эйбар
3
Реал
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Сельта
4 : 0
Эйбар
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Сельта
4
Эйбар
0
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
17:15
Эйбар
1 : 1
Атлетик
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
17:15
был в запасе
Эйбар
1
Атлетик
1
был в запасе