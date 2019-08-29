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Флорин Тэнасе
№10
Полузащитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
30 дек. 1994 (25) лет
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
22:00
Витория Гимараеш
1 : 0
ФКСБ
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
1
ФКСБ
0
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
ФКСБ
0 : 0
Витория Гимараеш
53'
53'
53'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
0 : 1
ФКСБ
48'
48'
48'
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Млада Болеслав
0
ФКСБ
1
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:30
ФКСБ
2 : 3
Алашкерт
10'
10'
10'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
21:30
10'
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Алашкерт
3
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Алашкерт
0 : 3
ФКСБ
60'
60'
60'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
60'
минуты: 1' - 90'
Алашкерт
0
ФКСБ
3
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Милсами
1 : 2
ФКСБ
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Милсами
1
ФКСБ
2
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
ФКСБ
2 : 0
Милсами
12', 56'
12', 56'
12', 56'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
12', 56'
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Милсами
0
минуты: 1' - 90'