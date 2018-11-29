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Ови Эджария
№10
Полузащитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 нояб. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 0
Вильярреал
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Рейнджерс
0
Вильярреал
0
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Спартак
4 : 3
Рейнджерс
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Рейнджерс
3
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
0 : 0
Спартак
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
3 : 1
Рапид
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
3
Рапид
1
минуты: 1' - 90'