Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Йенс Йонссон
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
29'
29'
29'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
0
Коньяспор
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
53'
53'
53'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
0
Зальцбург
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 90'