Йенс Йонссон
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
29'
29'
29'
2.11.2017 2 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
0
Коньяспор
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
53'
53'
53'
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
0
Зальцбург
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 1' - 90'