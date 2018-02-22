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Лазар Рошич
№3
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
23:05
Брага
1 : 0
Марсель
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
23:05
был в запасе
Брага
1
Марсель
0
был в запасе
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
21:00
Марсель
3 : 0
Брага
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Брага
0
минуты: 1' - 90'