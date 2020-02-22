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Матч-центр
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Исаак Мбенза
№18
Полузащитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 марта 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
Амьен
4 : 4
ПСЖ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
был в запасе
Амьен
4
ПСЖ
4
был в запасе