Исаак Мбенза
№18
Полузащитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
8 марта 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Страсбур
0
Амьен
0
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 19:30
Амьен
4 : 4
ПСЖ
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 19:30
был в запасе
Амьен
4
ПСЖ
4
был в запасе