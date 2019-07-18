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Матч-центр
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Петар Франжич
№30
Нападающий
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Команда
Габала
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
21 авг. 1991 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
18.07.2019
18 июля 2019
чт
17:30
Кайрат
2 : 1
Широки Бриег
18.07.2019
18 июля 2019
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Кайрат
2
Широки Бриег
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
Широки Бриег
1 : 2
Кайрат
11.07.2019
11 июля 2019
чт
22:00
был в запасе
Широки Бриег
1
Кайрат
2
был в запасе