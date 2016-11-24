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Лента
Матч-центр
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Рашад Эюбов
№32
Нападающий
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
3 дек. 1992 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Габала
1 : 3
Андерлехт
63'
63'
63'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Габала
1
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
Габала
1 : 2
Сент-Этьен
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 65'
Габала
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 65'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Сент-Этьен
1 : 0
Габала
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 80' - 90'
Сент-Этьен
1
Габала
0
минуты: 80' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Андерлехт
3 : 1
Габала
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Андерлехт
3
Габала
1
минуты: 90' - 90'