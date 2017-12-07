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Матч-центр
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Марк Жатковски
№11
Полузащитник
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Команда
Зальцбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
Марсель
0 : 0
Зальцбург
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
был в запасе
Марсель
0
Зальцбург
0
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Зальцбург
3 : 0
Витория Гимараеш
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Зальцбург
3
Витория Гимараеш
0
был в запасе
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Зальцбург
0
Коньяспор
0
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
был в запасе
Коньяспор
0
Зальцбург
2
был в запасе