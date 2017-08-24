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Лента
Матч-центр
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Сагив Йехезкель
№17
Нападающий
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
Маккаби
2 : 2
Альтах
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
был в запасе
Маккаби
2
Альтах
2
был в запасе
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:30
Альтах
0 : 1
Маккаби
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:30
был в запасе
Альтах
0
Маккаби
1
был в запасе