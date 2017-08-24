Сагив Йехезкель
№17
Нападающий
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Маккаби
2 : 2
Альтах
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Маккаби
2
Альтах
2
был в запасе
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:30
Альтах
0 : 1
Маккаби
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:30
был в запасе
Альтах
0
Маккаби
1
был в запасе