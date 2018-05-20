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Федерико Равалья
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
2016/2017
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Болонья
0
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Кьево
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Кьево
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Милан
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Милан
2
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Сампдория
1 : 0
Болонья
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Сампдория
1
Болонья
0
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Верона
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Верона
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
13:30
Болонья
1 : 1
Рома
31.03.2018
31 марта 2018
сб
13:30
был в запасе
Болонья
1
Рома
1
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
Лацио
1 : 1
Болонья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
22:45
был в запасе
Лацио
1
Болонья
1
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Аталанта
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Аталанта
1
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Дженоа
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:00
был в запасе
Болонья
2
Дженоа
0
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Сассуоло
1
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
Болонья
1 : 2
Фиорентина
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Фиорентина
2
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Наполи
3 : 1
Болонья
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Наполи
3
Болонья
1
был в запасе
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
14:30
Торино
3 : 0
Болонья
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
14:30
был в запасе
Торино
3
Болонья
0
был в запасе
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
20:00
Кьево
2 : 3
Болонья
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
20:00
был в запасе
Кьево
2
Болонья
3
был в запасе
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
Болонья
0 : 3
Ювентус
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
3
был в запасе
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
22:45
Милан
2 : 1
Болонья
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Болонья
1
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Кальяри
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
17:00
был в запасе
Болонья
1
Кальяри
1
был в запасе
20.11.2017
20 нояб. 2017
пн
22:45
Верона
2 : 3
Болонья
20.11.2017
20 нояб. 2017
пн
22:45
был в запасе
Верона
2
Болонья
3
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
20:00
Болонья
2 : 3
Кротоне
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Болонья
2
Кротоне
3
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:45
Рома
1 : 0
Болонья
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
21:45
был в запасе
Рома
1
Болонья
0
был в запасе
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