Мануэль Де Лука
№92
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 14:30
Торино
3 : 0
Болонья
6.01.2018 6 янв. 2018 сб 14:30
был в запасе
Торино
3
Болонья
0
был в запасе
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
30.12.2017 30 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
СПАЛ
2 : 2
Торино
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Торино
2
был в запасе
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
Лацио
1 : 3
Торино
11.12.2017 11 дек. 2017 пн 23:00
был в запасе
Лацио
1
Торино
3
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 22:45
Торино
2 : 1
Кальяри
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 22:45
был в запасе
Торино
2
Кальяри
1
был в запасе
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
Фиорентина
3 : 0
Торино
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Торино
0
был в запасе
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Торино
0 : 1
Рома
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Торино
0
Рома
1
был в запасе
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
Кротоне
2 : 2
Торино
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Кротоне
2
Торино
2
был в запасе
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 16:00
Торино
2 : 2
Верона
1.10.2017 1 окт. 2017 вс 16:00
был в запасе
Торино
2
Верона
2
был в запасе
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
Удинезе
2 : 3
Торино
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:45
был в запасе
Удинезе
2
Торино
3
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 19:00
Торино
3 : 0
Сассуоло
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 19:00
был в запасе
Торино
3
Сассуоло
0
был в запасе
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Болонья
1 : 1
Торино
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Болонья
1
Торино
1
был в запасе