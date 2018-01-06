Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мануэль Де Лука
№92
Нападающий
Подписаться
Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
14:30
Торино
3 : 0
Болонья
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
14:30
был в запасе
Торино
3
Болонья
0
был в запасе
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Торино
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Торино
2
был в запасе
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
23:00
Лацио
1 : 3
Торино
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
23:00
был в запасе
Лацио
1
Торино
3
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
22:45
Торино
2 : 1
Кальяри
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
22:45
был в запасе
Торино
2
Кальяри
1
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Фиорентина
3 : 0
Торино
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Торино
0
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
Торино
0 : 1
Рома
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Торино
0
Рома
1
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
Кротоне
2 : 2
Торино
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
2
Торино
2
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
Торино
2 : 2
Верона
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
16:00
был в запасе
Торино
2
Верона
2
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Удинезе
2 : 3
Торино
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Удинезе
2
Торино
3
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
Торино
3 : 0
Сассуоло
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
19:00
был в запасе
Торино
3
Сассуоло
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
Болонья
1 : 1
Торино
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Болонья
1
Торино
1
был в запасе