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Маме Тиам
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Палермо
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
0 : 1
Аталанта
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
минуты: 66' - 90'
Эмполи
0
Аталанта
1
минуты: 66' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Кальяри
3 : 2
Эмполи
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 76'
Кальяри
3
Эмполи
2
минуты: 1' - 76'
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
3 : 1
Болонья
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Эмполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 75'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 64'
Эмполи
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 64'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
67'
56'
67'
56'
67'
56'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
67'
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Фиорентина
1 : 2
Эмполи
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
Эмполи
1 : 1
Пескара
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 84'
Эмполи
1
Пескара
1
минуты: 1' - 84'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
Эмполи
2 : 3
Наполи
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Кьево
4
Эмполи
0
минуты: 53' - 90'
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Эмполи
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Ювентус
2
Эмполи
0
минуты: 70' - 90'
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
Эмполи
1 : 2
Лацио
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:45
минуты: 72' - 90'
Эмполи
1
Лацио
2
минуты: 72' - 90'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Торино
5.02.2017
5 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
1
Торино
1
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Кротоне
4
Эмполи
1
минуты: 79' - 90'
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 0
Удинезе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Эмполи
1
Удинезе
0
минуты: 78' - 90'
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Эмполи
0
был в запасе