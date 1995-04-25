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Эрик Кабако
№4
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
19 апр. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Севилья
3
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Барселона
2
Хетафе
1
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 84'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 84'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
87'
87'
87'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
Атлетико
2 : 1
Леванте
52'
52'
52'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
Леванте
3 : 1
Сельта
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:00
Гранада
1 : 2
Леванте
90'
90'
90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Леванте
3 : 1
Барселона
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 87' - 90'
Леванте
3
Барселона
1
минуты: 87' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
Леванте
0 : 1
Эспаньол
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
14'
14'
14'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Леганес
1 : 2
Леванте
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
был в запасе
Бетис
3
Леванте
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Леванте
0 : 0
Эйбар
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Реал
3
Леванте
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Вальядолид
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
был в запасе
Леванте
2
Вальядолид
0
был в запасе
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
23:00
Леванте
2 : 1
Вильярреал
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
23:00
был в запасе
Леванте
2
Вильярреал
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Алавес
1
Леванте
0
был в запасе