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Николай Рыбиков
№86
Вратарь
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 янв. 2000 (20) лет
Рост
193
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Зенит
3
Динамо
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Зенит
1
Спартак
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
1
Зенит
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Зенит
2
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Зенит
2
Тамбов
1
был в запасе