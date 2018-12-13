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Йоонас Тамм
№31
Защитник
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
2 февр. 1992 (28) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Генк
4 : 0
Сарпсборг 08
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Генк
4
Сарпсборг 08
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Сарпсборг 08
2 : 3
Бешикташ
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Сарпсборг 08
2
Бешикташ
3
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Мальме
1 : 1
Сарпсборг 08
76'
76'
76'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Мальме
1
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Сарпсборг 08
1 : 1
Мальме
31'
31'
31'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Сарпсборг 08
1
Мальме
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Сарпсборг 08
3 : 1
Генк
67'
67'
67'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Сарпсборг 08
3
Генк
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Бешикташ
3 : 1
Сарпсборг 08
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Бешикташ
3
Сарпсборг 08
1
минуты: 1' - 90'