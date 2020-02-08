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Харис Дулевич
№17
Полузащитник
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Команда
Ним
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
16 нояб. 1993 (26) лет
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отбор че-2020
Сезон:
2019/2020
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ницца
1
Ним
3
был в запасе
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Ним
2
Дижон
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ним
3
Монако
1
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 1
Ренн
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
был в запасе
Ним
0
Ренн
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Марсель
3 : 1
Ним
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Марсель
3
Ним
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Нант
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ним
0
Лион
4
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
1
Метц
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Ним
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Ним
0
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Страсбур
4 : 1
Ним
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
4
Ним
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Ним
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 56'
Ним
3
Брест
0
минуты: 1' - 56'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 60' - 90'
Монако
2
Ним
2
минуты: 60' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 73' - 90'
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 73' - 90'