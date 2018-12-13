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Матч-центр
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Давис Икаунекс
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
7 янв. 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Динамо
0 : 1
Яблонец
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Динамо
0
Яблонец
1
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
Астана
2 : 1
Яблонец
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
18:50
был в запасе
Астана
2
Яблонец
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Яблонец
1 : 1
Астана
86'
86'
86'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Яблонец
1
Астана
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Яблонец
2 : 2
Динамо
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Яблонец
2
Динамо
2
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Ренн
2 : 1
Яблонец
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Ренн
2
Яблонец
1
был в запасе