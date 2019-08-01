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Мартин Райнов
№18
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Болгария
Дата рождения
25 апр. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
62'
62'
62'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
Левски
2 : 0
Ружомберок
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Левски
2
Ружомберок
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
Ружомберок
0 : 2
Левски
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ружомберок
0
Левски
2
минуты: 1' - 90'