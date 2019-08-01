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Лаша Парунашвили
№14
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Грузия
Дата рождения
14 февр. 1993 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:45
Эсбьерг
0 : 0
Шахтер
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Эсбьерг
0
Шахтер
0
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Эсбьерг
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Эсбьерг
0
минуты: 1' - 90'