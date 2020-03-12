Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Самуэль Тетте
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
28 июля 1996 (23) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 61'
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 61'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
ЛАСК
2 : 0
АЗ Алкмаар
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
2
АЗ Алкмаар
0
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
ЛАСК
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
АЗ Алкмаар
1
ЛАСК
1
был в запасе