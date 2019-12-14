Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ромарио Бензар
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лечче
Гражданство
Румыния
Дата рождения
26 марта 1992 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
Брешиа
3 : 0
Лечче
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
3
Лечче
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
Фиорентина
0 : 1
Лечче
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Фиорентина
0
Лечче
1
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
был в запасе
Лечче
2
Кальяри
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лацио
4
Лечче
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Сассуоло
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Лечче
2
Сассуоло
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
Лечче
1 : 1
Ювентус
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Ювентус
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
Милан
2 : 2
Лечче
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Милан
2
Лечче
2
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
0 : 1
Рома
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лечче
0
Рома
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
СПАЛ
1
Лечче
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Лечче
1 : 4
Наполи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лечче
1
Наполи
4
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Торино
1
Лечче
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Лечче
0 : 1
Верона
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Верона
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
21:45
Интер
4 : 0
Лечче
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
21:45
был в запасе
Интер
4
Лечче
0
был в запасе