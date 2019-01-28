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Миха Зайц
№6
Полузащитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Словения
Дата рождения
1 июля 1994 (25) лет
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2016/2017
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Эмполи
1
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Эмполи
81'
81'
81'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
81'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Интер
1
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
Торино
3
Эмполи
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Сампдория
4
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
3
Эмполи
1
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Болонья
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
СПАЛ
2 : 2
Эмполи
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
2
Эмполи
2
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
3 : 2
Аталанта
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
3
Аталанта
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
41'
41'
41'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
41'
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:30
Наполи
5 : 1
Эмполи
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:30
минуты: 67' - 90'
Наполи
5
Эмполи
1
минуты: 67' - 90'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
Эмполи
1 : 2
Ювентус
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
Фрозиноне
3 : 3
Эмполи
32'
6'
32'
6'
32'
6'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:30
32'
минуты: 1' - 90'
Фрозиноне
3
Эмполи
3
минуты: 1' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:30
Эмполи
0 : 2
Рома
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Эмполи
0
Рома
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
Парма
1 : 0
Эмполи
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Парма
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
45'
45'
45'
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
3
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Эмполи
0 : 1
Лацио
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
Кьево
0 : 0
Эмполи
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Дженоа
2 : 1
Эмполи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Эмполи
2 : 0
Кальяри
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 87'
Эмполи
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 87'