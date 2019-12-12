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Махир Эмрели
№11
Нападающий
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
1 июля 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
1
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Севилья
2 : 0
Карабах
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Севилья
2
Карабах
0
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
90'
90'
90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Карабах
2
АПОЭЛ
2
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Дюделанж
1
Карабах
4
минуты: 1' - 90'